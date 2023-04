Inter-Fiorentina diretta: ora LIVE la partita di oggi

MILANO - Inzaghi contro Italiano, a San Siro l' Inter ospita la Fiorentina al ritorno dalla sosta per le nazionali. I nerazzurri sono reduci dal ko con la Juventus nel derby d'Italia e cercano riscatto, i viola invece vivono un periodo di forma straordinario: sette vittorie consecutive tra coppa e campionato. Segui la sfida del Meazza in diretta .

17:15

Cabral-Jovic come Simeone-Veretout

La Fiorentina vanta due giocatori in doppia cifra di gol in questa stagione in tutte le competizioni: Arthur Cabral (12) e Luka Jovic (11). La precedente stagione in cui i viola hanno avuto due calciatori con almeno 10 gol risaliva al 2017/18 con Giovanni Simeone (14) e Jordan Veretout (10).

17:00

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lukaku. Allenatore: Inzaghi.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Bonaventura, Mandragora; Ikoné, Cabral, Saponara. Allenatore: Italiano.

16:45

Numeri su Inter-Fiorentina

Inter e Fiorentina hanno pareggiato 55 delle loro 169 sfide in Serie A, completano il quadro 70 successi nerazzurri e 44 vittorie viola; i meneghini hanno pareggiato più match nel torneo solo contro il Milan (56), mentre i toscani hanno registrato più segni “X” soltanto contro la Roma (60).

Stadio San Siro - Milano