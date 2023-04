Diretta Juve-Verona: ora LIVE la partita di oggi

All'Allianz Stadium è di scena il match tra Juventus e Verona , con i bianconeri che cercano la terza vittoria consecutiva in campionato per proseguire l'incredibile scalata verso il quarto posto, nonostante la penalizzazione di quindici punti in classifica. Per Allegri sono indisponibili per infortunio Chiesa, Bonucci e Pogba . Il match con gli scaligeri darà il via a un aprile infuocato e denso di impegni , con la Juve che sarà impegnata su tre fronti: campionato, Europa League e Coppa Italia.

20:59

14' - Verona vicino al vantaggio

Faraoni sfonda sulla destra e tocca per Ceccherini. Cross sul secondo palo, Depaoli calcia al volo in diagonale e sfiora il palo alla sinistra di Szczesny.

20:56

11' - Bremer pericoloso di testa

Angolo di Cuadrado, colpo di testa di Bremer, che non trova lo specchio della porta. I tifosi strozzano in gola l'urlo di gioia per il possibile gol del vantaggio dei bianconeri.

20:55

10' - Duda prova l'eurogol

Duda vede Szczesny fuori dai pali e prova l'eurogol calciando da distanza siderale. Non trova lo specchio della porta, fischi assordanti dello Stadium.

20:50

5' - La Juve spinge con Kean e Danilo

Break a centrocampo di Locatelli, che fa ripartire l’azione, tocco a sinistra per Milik che di prima trova Kean: fermato il suo tentativo di dribbling. Poi è Danilo a spingere il contropiede, ma il capitano incespica sul pallone: il Verona recupera palla seppur con più di un affanno.

20:47

2' - Verona pericoloso con Duda

Veloso orchestra la manovra offensiva del Verona, Ceccherini affonda sulla sinistra, Bremer smarca involontariamente al tiro Duda al centro dell'area di rigore: para Szczesny.

20:45

1' - Comincia Juve-Verona!

Calcio d'inizio all'Allianz Stadium, è iniziata Juve-Verona. Le telecamere catturano la concentrazione di Milik.

20:38

Juve, all'Allianz c'è anche Del Piero

Presente all'Allianz Stadium anche Alex Del Piero, che non si è sottratto da un caloroso saluto ai tifosi nel momento in cui ha raggiunto lo stadio a bordo di una FIAT cinquecento con il dieci areografato sulla portiera.

20:35

Juve-Verona, tutto pronto per il calcio d'inizio

Dopo il riscaldamento le squadre sono rientrate negli spogliatoi. Tutto pronto per il calcio d'inizio di Juve-Verona.

20:25

Juve, Cuadrado fa 300

Trecentesima partita con la maglia della Juve per Juan Cuadrado. L'esterno colombiano taglia un importante traguardo in attesa di definire la situazione relativa al suo contratto in scadenza.

20:18

Juve, Barrenechea e Lasagna nel pre-partita

Ai microfoni di DAZN parola nel pre-partita a Barrenechea: "Sono molto felice, contento sia per me sia per la mia famiglia. Fin dal primo momento mi sono sentito parte della prima squadra e sono molto contento che da oggi sia ufficiale".

Sponda Verona il commento di Lasagna: "Sono carico. Il gol manca, ma il primo pensiero va alla squadra. L’importante è che la squadra riesca ad arrivare al risultato".

20:15

Juve, Rabiot out per squalifica: con lui in campo 75 per cento di vittorie

La Juve ha vinto il 75 per cento delle partite con Rabiot in campo. Oggi il centrocampista francese mancherà per squalifica. Ampio il turnover in vista dell'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter (martedì 4 aprile, ore 21, Allianz Stadium). Fuori, tra gli altri, Di Maria e Vlahovic.

20:10

Juve, Milik torna in campo dopo 7 partite

Va riempiendosi l'Allianz Stadium. Sold-out, i tifosi bianconeri alla spicciolata stanno riempiando tanti spazi vuoti. Grande curiosità per il ritorno di Milik fermo per sette giornate di fila a causa di un infortunio al bicipite femorale.

19:58

Juve-Verona, le formazioni ufficiali

Di seguito, il riepilogo delle formazioni ufficiali con cui Juve e Verona si sfideranno nella venottesima giornata di Serie A (calcio d'inizio alle 20:45)

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Barrenechea, De Sciglio; Milik, Kean. Allenatore: Allegri.

Hellas Verona (3-5-1-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Duda, Depaoli; Lasagna; Gaich. Allenatore: Zaffaroni.

19:53

Verona, la formazione ufficiale contro la Juve

Il Verona risponde di Zaffaroni risponde con un atteggiamento tattico pressoché speculare a quello della Juve. Il modulo è un 3-5-1-1 con Montipò in porta; Dawidowicz, Magnani e Ceccherini in difesa; Faraoni, Tameze, Veloso, Duda e Depaoli a centrocampo; Lasagna a supporto dell'unica punta Gaich.

19:45

Juve, la formazione ufficiale contro il Verona

La Juve ha annunciato la formazione ufficiale scelta da Max Allegri per la sfida con il Verona. Modulo 3-5-2, gi interpreti: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Fagioli, Barranechea, De Sciglio; Kean, Milik.

19:40

Juve, svelata la maglia per la prossima stagione

Scatta il conto alla rovescia per Juve-Verona. In giornata il club bianconero ha svelato la maglia della prossima stagione (Leggi tutto).

19:30

Tra poco in campo Juve e Verona

Manca poco al fischio d'inizio di Juventus-Verona, match valevole per la 28^ giornata del campionato di serie A. I bianconeri sono a caccia della terza vittoria consecutiva per avvicinarsi al quarto posto, mentre il Verona cercherà di tentare l'impresa allo Stadium per non far tramontare le speranze salvezza.

Torino - Allianz Stadium