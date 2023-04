Allegri, sei italiani sul campo

Ricapitolando: i punti della Juve adesso sono 59. Sul campo, naturalmente. Volendo e dovendo fare le cose perbenino, occorre sottrarre i 15 della penalizzazione, che il 19 di questo mese potrebbero anche esserle restituiti. E allora: 59-15+15 più tre mele, una cipolla e due carciofi fa sempre 59, nove più dell’Inter. Non è tutto: Allegri rischia però di perderne un’altra quarantina - dicono alcuni esperti - per effetto delle due inchieste che la procura federale sta conducendo (una, per la verità, l’ha appena chiusa: in settimana i deferimenti). Il che significa che se da qui alla fine vincerà altre 6 partite, la Juve eviterà la retrocessione. Perché 59-15+15-40+18 fa 37 e a trentasette ci si salva aritmeticamente. Non fumo e non bevo, che si sappia: cazzeggio. Gioco sulle storture del nostro calcio e nello stesso tempo ringrazio il Napoli che con un calcio marziano ci permette, per una volta, di non parlare di campionato falsato. Almeno per quanto riguarda la corsa scudetto. Della vittoria sul Verona mi sono piaciute poche cose: 1) Kean di nuovo a segno: significa che non porto sfiga, avendolo intervistato in settimana. Moise ha forza fisica e una buona tecnica, la testa sembra finalmente quella giusta. Il gol è nelle sue corde naturali. 2) La presenza contemporanea di sei italiani nella squadra di Allegri: Gatti, Fagioli, Locatelli, De Sciglio e Kean più, nella ripresa, Miretti al posto di Barrenechea che francamente mi sembra ancora acerbo. Ultimamente sei italiani su dieci - portiere escluso - li ritroviamo di rado in Nazionale. 3) Il senso del rischio ragionato proprio di Max. Che in vista della semifinale di coppa Italia e anche in funzione del finale di stagione ha risparmiato a lungo Vlahovic, Di Maria e Kostic. 4) Danilo. A destra, al centro, a sinistra e talvolta anche a centrocampo. Dove lo metti sta: è la soluzione di tanti problemi e un leader assoluto. 5) I primi venti e gli ultimi venti minuti del Verona, anche se non ha saputo approfittare dei cali di tensione della Juve che a centrocampo soffre di eccessiva lentezza.