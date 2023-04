Fiorentina-Spezia, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Jovic?

FIRENZE - In casa Fiorentina Milenkovic è tornato ad allenarsi in gruppo e parte favorito per giocare dal 1' a fianco di Igor. Saponara, alle prese con la febbre, è ancora out. Terzic fa rifiatare Biraghi a sinistra. In mediana il duo Castrovilli-Mandragora. Davanti Jovic supportato dietro da Nico Gonzalez, Bonaventura e Sottil. Squalificato Amrabat. Semplici deve fare i conti con tante assenze. In infermeria si sono aggiunt Caldara, Beck e Holm. Out Zovko, Sala, Moutinho, Kovalenko e Agudelo. In attacco torna Nzola, ai lati Maldini e Gyasi. Zurkowski mezzala, con Bourabia in regia. In difesa c'è Nikolaou.