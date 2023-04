Lecce-Napoli, dove vederla in tv Sky o Dazn

LECCE - Il Napoli di Spalletti affronta il Lecce di Baroni al Via del Mare. Il match è valido per la ventinovesima giornata di Serie A . Fischio d'inizio alle 19. La partita sarà diretta dall'arbitro Manganiello di Pinerolo.

Lecce-Napoli, match valido per la ventinovesima giornata di campionato, è in programma allo stadio Via del Mare di Lecce e sarà trasmesso in diretta su Dazn.

Lecce-Napoli sarà visibile su Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a DAZN, potrà vederla in diretta tv attivando Zona Dazn e sintonizzandosi sul canale numero 214 di Sky.

La partita di Serie A tra Lecce e Napoli sarà visibile in streaming scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet oppure collegandosi al sito di DAZN mediante computer e notebook, selezionando la specifica finestra dell'evento.

Il Lecce di Baroni non vince e non segna più da cinque partite consecutive. I salentini, reduci dal ko in trasferta a Empoli, sono cambiati a svoltare se non vogliono ritrovarsi in posizioni scomode in classifica. Di fronte però c'è la capolista. Il Napoli di Spalletti vuole dimenticare in fretta la sconfitta contro il Milan (0-4 al Maradona) nel turno precedente. Qui le probabili formazioni.

