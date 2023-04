Moviola Spezia-Lazio 0-3: Ampadu-Felipe Anderson, c'è il rigore

L'arbitro toscano è alle prese con la breve sospensione della partita, dopo appena sei minuti: succede quando esplode un petardo dietro una porta. A metà primo tempo, il tamponamento di Ampadu su Immobile (appena prima che l'attaccante calci su Dragowski ) passa sotto la lente d'ingrandimento del Var che non cambia la decisione di Irrati. Così come sul contatto tra lo stesso Ampadu e Felipe Anderson : il rigore in questo caso c'è, con giallo incorporato per il difensore che colpisce l'avversario un attimo prima di andare sul pallone. Ampadu viene espulso nel finale, quando sullo slancio di un rinvio in scivolata prende in pieno Zaccagni : inevitabile la seconda ammonizione.

Bene Irrati

Partita molto spezzettata (ecco spiegati i cinque minuti di recupero prima della pausa), dove è corretto anche il giallo sventolato a Gyasi per l'entrata su Marusic. Tutto regolare nel 2-0 laziale: Immobile non è in fuorigioco, al momento di partecipare all'azione. La prima ammonizione del secondo tempo è pesante perché Cataldi - punito per l'intervento su Ekdal - salterà per squalifica Lazio-Torino tra sette giorni. A un quarto d'ora dalla fine, Provedel esce oltre il limite dell'area per controllare il pallone: le mani rimangono all'interno, quindi nessun dubbio. Contatto lecito, quello tra Wisniewski e Zaccagni nell’area ligure. Un po' fiscale il giallo per Marcos Antonio, che ferma Maldini.