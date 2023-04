Sassuolo-Juve, dove vederla in tv Sky o Dazn

Partita: Sassuolo-Juventus

Orario partita: ore 18

Canale Tv: Dazn

Pay TV Streaming: Dazn

Sassuolo-Juventus orari e canali

Sassuolo-Juventus, match valido per la trentesima giornata di campionato, è in programma al Mapei Stadium e sarà trasmesso in diretta su Dazn.

Dove vedere Sassuolo-Juventus in diretta TV

Sassuolo-Juventus, sarà trasmesso da Dazn. Per vedere la sfida tra neroverdi e bianconeri in tv, bisognerà connettersi all'app sulle smart tv di ultima generazione. In alternativa si può usare un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX, o una console di gioco come Playstation e Xbox..

Sassuolo-Juventus dove vederla in streaming

La partita di Serie A tra Sassuolo e Juventus sarà visibile in streaming scaricando l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet oppure collegandosi al sito di DAZN mediante computer e notebook, selezionando la specifica finestra.

Sassuolo-Juventus in Diretta: la cronaca

Sia Sassuolo che Juventus sono reduci, nella scorsa giornata di campionato, da una sconfitta esterna. I neroverdi hanno perso in casa del Verona per 2-1, stesso risultato con il quale i bianconeri sono caduti in casa della Lazio. Qui le probabili formazioni.

