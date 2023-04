Diretta Sassuolo-Juve 0-0: segui la partita LIVE

REGGIO EMILIA - Sassuolo e Juventus si affrontano al Mapei Stadium per riscattare l'ultimo turno di campionato in cui la squadra di Dionisi ha perso contro il Verona e quella di Allegri contro la Lazio: segui in diretta il match .

19:02

46' - Via alla ripresa, un cambio per Dionisi

Iniziato il secondo tempo con una novità nel Sassuolo: il tecnico neroverde Dionisi ha mandato in campo Defrel al posto di Pinamonti.

18:55

Primo tempo avaro di emozioni

Primi 45' con zero tiri in porta: una conclusione di Bajrami, che comunque non ha richiesto l'intervento di Perin (palla sopra la traversa) rimane l'azione più pericolosa e nitida del primo tempo.

18:45

45' - Finisce il primo tempo

Finisce senza recupero e senza gol il primo tempo. Certamente non è stata una prima frazione di gioco ricca di emozioni, gara bloccata e molto tattica.

18:39

39' - Juve lenta e imprecisa

Ancora nessun tiro nello specchio della porta, sicuramente meglio il Sassuolo della Juventus, che è lenta, imprecisa e non incide in attacco. I neroverdi hanno più iniziativa.

18:26

26' - Ci prova Frattesi, esterno della rete

Uno schema da calcio d'angolo libera Frattesi, che spaventa Perin calciando sull'esterno della rete.

18:21

21' - Chance per Bajrami

Eccola la prima chance della gara che capita sul destro di Bajrami, bravo a coordinarsi e a colpire con forza, il pallone però termina alto.

18:18

18' - Gara bloccata

Fatica a decollare la partita, le due squadre non riescono a creare occasioni interessanti.

18:05

5' - La curiosità su Barbieri

Solo Verona (9) e Torino (6) hanno schierato titolari più giocatori nati dal 2001 della Juventus (5) in questa stagione di Serie A: Fabio Miretti (2003), Matìas Soulé (2003) Tommaso Barbieri (2002 titolare oggi), Enzo Barrenechea (2001) e Nicolò Fagioli (2001, anche lui titolare oggi).

18:01

1' - INIZIA SASSUOLO-JUVE

Comincia la partita, il primo pallone è della Juve.

17:50

Carnevali: "Frattesi-Juve? Non c'è niente"

L'ad del Sassuolo Giovanni Carenevali a Dazn su Frattesi nel pre-gara: "Non sarà facile per lui, c’è molta attenzione su di lui, è ambito da molti club, ma è prematuro ora parlare di calciomercato. Non c’è niente di concreto con la Juventus, vedremo cosa succederà".

17:42

Kostic ricorda il calendario di fuoco

Kostic a Dazn nel pre-partita: "È una gara molto importante per noi, abbiamo bisogno di vincere. Il Sassuolo è una buona squadra, nelle ultime 10 partite ha raccolto molti punti. Noi dobbiamo pensare partita partita, dopo il Sassuolo avremo lo Sporting, poi Napoli e Inter".

17:30

Esordio in Serie A per Barbieri

Allegri lancia dal 1' sulla fascia destra il classe 2002 (20 anni) Tommaso Barbieri, schierato nel ruolo di Cuadrado. Per il giovane bianconero, che aveva debuttato in Champions League contro il Psg il 2 novembre scorso, è l'esordio assoluto in Serie A.

17:15

Rabiot a caccia di Nedved e Marchisio

Adrien Rabiot ha segnato otto gol in questo campionato e può eguagliare Pavel Nedved (9 nel 2002/03), Claudio Marchisio (9 nel 2011/12), Sami Khedira (9 nel 2017/18) e Arturo Vidal (9 nel 2013/14), come centrocampista della Juventus con più reti realizzate esclusi i rigori in una singola stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

17:02

Le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Dionisi.

JUVE (3-5-2): Perin; Danilo, Gatti, Bremer; Barbieri, Paredes, Fagioli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

16:55

Astinenza Vlahovic, ma con il Sassuolo...

Dusan Vlahovic ha realizzato ben quattro gol in Serie A contro il Sassuolo, tra cui una doppietta nella gara d’andata. Tuttavia, il serbo non è andato a segno in nessuna delle ultime otto gare, sette giocate dal primo minuto: è la prima volta che rimane a secco di gol in sette gare da titolare di fila nella competizione.

16:40

Numeri e curiosità su Sassuolo-Juve

La Juventus è la squadra contro cui il Sassuolo ha perso più partite in Serie A (14 su 19 giocate) e quella contro cui ha subito più gol (47): per i neroverdi solo due vittorie e tre pareggi in campionato contro i bianconeri (l’unico successo in casa è datato 28 ottobre 2015 (1-0, rete di Nicola Sansone).

Questa sarà la quinta volta che Sassuolo e Juventus si affrontano in Serie A dalla 30ª giornata di campionato in avanti: nelle precedenti quattro – tutte giocate al Mapei – entrambe le squadre sono andate a segno (4.3 gol segnati in media a partita) e i bianconeri sono sempre rimasti imbattuti (3V, 1N).

Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro sfide di Serie A contro avversarie nelle prime sette posizioni in classifica a inizio giornata (1P), dopo che non aveva ottenuto alcun successo nelle nove precedenti (2N, 7P).