Diretta Roma-Udinese 2-0: segui la partita LIVE

ROMA - Conquistare i tre punti per consolidare il terzo posto in classifica allungando sulle milanesi e presentarsi così al meglio al ritorno dei quarti di Europa League contro il Feyenoord. Questo è l'obiettivo della Roma di José Mourinho che oggi (domenica 16 aprile, ore 20.45) ospita l'Udinese all'Olimpico nel match valido per la 30ª giornata di Serie A. Di seguito la diretta del match...

22:36 88' - Passerella per Pellegrini Mourinho concede la standing ovation a Pellegrini, al suo posto il giovane Tahirovic. 22:33 85' - Match che entra nella fase finale Ultimi 5 minuti di gioco, nell'Udinese fuori anche un esausto Udogie, dentro Masina. 22:28 80' - Udinese all'arrembaggio I cambi di Sottil fanno subito effetto e l'Udinese si riversa nella metà campo della Roma. 22:26 78' - Sottil le prova tutte Sottil ricorre a tutti i giocatori offensivi a disposizione: dentro baby Pafundi, Thauvin e Nestorovski. 22:23 75' - Triplo cambio per Mourinho Triplo cambio per Mourinho: Zalewski al posto di Celik, Spinazzola per El Shaarawy e un fischiato Abraham per Belotti. 22:17 70' - Primo cambio per l'Udinese Sottil richiama in panchina l'ammonito Ehizibuele e spedisce in campo Ebozele. 22:15 68' - Rui Patricio para! Sbaglia dal dischetto Pereyra, che calcia debolmente, Rui Patricio intuisce e addirittura blocca! 22:14 67' - Rigore per l'Udinese Movimento scomposto di Mancini, che tocca con un braccio, rigore e ammonizione. 22:12 65' - Belotti si danna l'anima Generosissima prova di Belotti, che è un po' ovunque. Una prestazione cui mancherebbe solo la ciliegina del sospirato gol perduto. 22:07 60' - Mourinho rinforza il centrocampo Prima sostituzione per la Roma: Mourinho richiama in panchina Wijnaldum e blinda il centrocampo con Matic. 22:03 56' - Pellegrini raddoppia! Belotti legge il movimento di Pellegrini, che con freddezza batte Silvestri e firma il 2-0 della Roma prima di volare ad abbracciare la Curva Sud! 21:57 50' - Avvio di ripresa spezzettato Partita durissima, costellata di scontri e infortuni, l'ultimo tra Wijnaldum e Lovric. 21:52 46' - Via al secondo tempo! Si riparte dall'1-0 per la Roma sull'Udinese, nessun cambio nei due schieramenti. 21:48 Perché Pellegrini non ha calciato dal dischetto Sul calcio di rigore concesso alla Roma, ha sorpreso la decisione di affidarlo a Cristante anziché a Pellegrini. (LEGGI TUTTO) 21:45 La reazione di Mourinho al momento del rigore

21:40 I tifosi dell'Udinese omaggiano i Fedayn Nel corso del primo tempo nel settore ospite occupato dai tifosi dell'Udinese è comparso uno striscione dedicato ai Fedayn applaudito dall'intero stadio: "Rispetto per lo storico muretto". 21:37 Certificato l'ennesimo sold out Arrivano i dati sul nuovo sold out dell'Olimpico: 61.015 spettatori. 21:35 45'+5' - Squadre al riposo: Roma-Udinese 1-0 Si chiude la prima frazione di gioco, Roma avanti 1-0 sull'Udinese grazie al gol di Bove dopo il rigore sbagliato da Cristante. Tre ammoniti fra gli ospiti: Pereyra, Success ed Ehizibue. 21:30 45' - Scade il tempo regolamentare: 5' di recupero Si giocherà fino al 50', assegnati 5 minuti di recupero, giustificati dalle tantissime interruzioni. 21:25 40' - Roma sulle ali dell'entusiasmo Il gol scatena l'Olimpico e la Roma continua ad attaccare sulle ali dell'entusiasmo. Ammonizione anche per Success. 21:22 37' - Gol di Bove! Cristante va sul dischetto e centra il palo, Bove si avventa sulla respinta e firma l'1-0! 21:20 35' - Rigore per la Roma! Tocco di mano di Pereyra e Giua dopo consulto al Var indica il dischetto e ammonisce il friulano! 21:15 30' - Roma in pressione costante I giallorossi continuano a premere, tentativo di percussione di Belotti, che poi insiste troppo e viene fermato. E' tornato in campo Cristante, come Success, con un turbante. 21:10 25' - Gioco fermo all'Olimpico Duro scontro aereo tra Success e Cristante, che sembra aver avuto la peggio. Mourinho ha mandato a scaldarsi Matic. 21:07 22' - Roma vicina al gol! Gran colpo di testa di Mancini sugli sviluppi di una punizione e gran riflesso di Silvestri, che nega il vantaggio alla Roma! 21:05 20' - Roma, poca precisione La Roma ha preso in mano il comando del gioco, ma c'è poca precisione nell'ultimo terzo di campo. 21:00 15' - Si accende Wijnaldum, cresce la Roma Dopo un avvio in sordina, Wijnaldum inizia a crescere e insieme a lui la Roma, l'olandese mette nell'area dell'Udinese due cross velenosi, che mettono in crisi la difesa friulana. 20:55 10' - La prima chance è dell'Udinese Il match continua con lo stesso copione, Udinese che chiude le linee di passaggio alla Roma e che appena può si distende in avanti. Tentativo di Samardzic, che cerca il giro, pallone alto. 20:50 5' - Avvio equilibrato Udinese ben messa in campo e non rinuncia ad attaccare, Roma attenta pronta a ripartire. 20:45 1' - Via a Roma-Udinese! Il signor Giua apre le ostilità, si parte all'Olimpico! 20:40 Striscione per Pellegrini Oltre agli applausi, la Sud dedica uno striscione a Pellegrini: "Nel bene e nel male, un capitano rimane tale". (LEGGI TUTTO) 20:35 Mourinho: "Se manca l'arte, tireremo fuori altre qualità" Il prepartita di Mourinho: "Quando si gioca in Europa si soffre un po', ma preferisco continuare a giocare in Europa. L'Udinese si è preparata tutta la settimana e avrà energie da spendere, ma siamo preparati a questo. Giocheremo da squadra per sopperire alle assenze, se manca l'arte (Dybala, ndr) si può ricorrere ad altre qualità, possiamo vincere". 20:25 Belotti: "Tanta voglia di aiutare la Roma" "Lupus in fabula", intercettato dai microfoni di Dazn, proprio il gallo Belotti parla dell'astinenza da gol: "E' un incentivo non un peso, ho tanta voglia di aiutare la Roma a vincere, spero di contribuire anche in termini realizzatvi". 20:20 Belotti e Success, un primato da cancellare Si affrontano in questa sfida i due attaccanti che hanno giocato più partite in questa Serie A senza trovare ancora la rete: Isaac Success dell’Udinese (28 presenze) e Andrea Belotti della Roma (23 presenze) 20:15 Due assenze dell'ultimo minuto per Sottil Un improvviso attacco influenzale priva l'Udinese di due importanti pedine all'ultimo minuto: out Beto e Arslan. 20:10 Ovazione per capitan Pellegrini C'era chi temeva i fischi dopo la prestazione di Rotterdam e invece l'Olimpico accoglie con un boato l'ingresso in campo del capitano Pellegrini che con la squadra ha iniziato il riscaldamento. 19:53 Le formazioni ufficiali ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Bove, Wijnaldum; El Shaarawy, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Rodrigo Becao, Bijol, Perez N.; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Success. All. Sottil 19:40 Olimpico che inizia a riempirsi Gli spalti iniziano a riempirsi, serata fresca all'Olimpico, con un vento che a tratti soffia raffiche non proprio miti. Riflettori già in funzione. 19:30 Roma-Udinese chiude la 30ª giornata Il posticipo dell'Olimpico tra Roma e Udinese chiude la 30ª giornata di Serie A, atteso l'ennesimo sold out sugli spalti, a breve disponibili le formazioni ufficiali. Roma, stadio Olimpico

