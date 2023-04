Lazio-Torino diretta: ora LIVE la partita di oggi

ROMA - Altri tre punti per inseguire il traguardo Champions. La Lazio ospita il Torino all'Olimpico, c'è voglia di continuare la striscia positiva e rafforzare il secondo posto . Con la Juve rientrata di scena, la squadra di Sarri è avanti di due lunghezze sui bianconeri. Sorpresa Ciro Immobile: domenica l'incidente in auto, oggi è rientrato definitivamente con la squadra. E Olimpico stracolmo: 50mila persone per tifare i biancocelesti verso un'altra vittoria.

17:25

I numeri di Felipe Anderson

Il Torino è l’avversaria contro cui Felipe Anderson ha preso parte a più gol in Serie A: otto, in 11 precedenti (cinque reti e tre assist); a quota 99 successi nel massimo campionato italiano, il giocatore della Lazio è uno dei cinque centrocampisti sempre presenti nel torneo in corso (30 gettoni per lui, come per Lobotka, Bourabia, Frattesi e Kostic).

17:15

Torino tabù per Sarri

Nella gestione Sarri (dal 2021/22), il Torino è una delle due squadre, assieme all’Udinese, contro cui la Lazio non ha mai vinto in Serie A, tra quelle presenti nel torneo nelle ultime due stagioni.

17:05

Lazio-Torino, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; S. Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Marcos Antonio, Cancellieri, Casale, Immobile, Romero, Lazzari, Gila, Basic, Fares. All.: Maurizio Sarri.

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Radonjic, Sanabria. A disp.: Gemello, Forenza, bayeye, Gravillon, Karamoh, Lazaro, Adopo, Seck, Vojvoda, Ricci, Miranchuk, Gineitis. All.: Ivan Juric.

16:55

Lazio, la formazione ufficiale

16:45

È tornato Ciro Immobile

A meno di una settimana dal terribile incidente con la macchina, Ciro Immobile è tornato tra i convocati per Lazio-Torino. I problemi al braccio, alla mano, alla colonna vertebrale non gli danno noie particolari. Da gladiatore ha subito risposto presente. Qui tutti i convocati di Sarri.

16:30

Lazio, altra tappa per la Champions

La Lazio corre veloce per il secondo posto, ora un altro ostacolo non facile da superare per avvicinarsi sempre di più all'obiettivo. Si va a caccia di un'altra vittoria. La classifica dice secondo posto con 61 punti: era dalla stagione dell’ultimo scudetto (1999/2000) che i biancocelesti non si trovavano, dopo 30 gare giocate, al secondo posto con almeno cinque punti di vantaggio sulla terza in classifica in Serie A – allora erano a +7 sul Parma.

