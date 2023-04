Formazioni Inter-Juve, chi gioca e le scelte di Inzaghi e Allegri: diretta

MILANO - Nell' Inter, Simone Inzaghi ha mescolato le carte, evitando di dare indicazioni. Le scelte definitive le farà oggi, durante la rifinitura, con la squadra che è rimasta in ritiro. Assieme a Dzeko , comunque, là davanti dovrebbe esserci Lautaro , ovvero il tandem del mercoledì (o del martedì). Anche Lukaku è carico, ma le forze vanno gestite per questo finale di stagione. E, in ogni caso, Big Rom entrerà in corsa. E potrà essere decisivo soprattutto se la sfida si trascinerà fino ai supplementari e, magari, anche ai rigori. Rispetto al campionato, comunque, Inzaghi non cambierà soltanto l’attacco. Alla fine, gli unici confermati rispetto al Castellani dovrebbero essere Acerbi e Calhanoglu , in vantaggio su Brozovic , che è uno dei 7 diffidati. Insomma, altri 9 cambi. Ma stavolta l’undici sarà molto simile a quello titolare, visto che in mezzo al campo si rivedrann o Barella e Mikhitaryan , sulle fasce Dumfries e Gosens , in difesa Darmian e Bastoni , oltre a Onana in porta.

QUI JUVE: Vlahovic a casa. Non c’è pace per il bomber serbo che salterà l’Inter per una distorsione alla caviglia rimediata nell’allenamento di ieri. La sua assenza forzata costringe Allegri a rivedere i propri piani, anche perché in attacco mancherà pure Kean e le rotazioni sono quindi oltremodo limitate. Difficile, di conseguenza, vedere dall’inizio il tridente perché uno tra Di Maria e Chiesa sarà conservato come cambio, nell’ottica di un possibile sviluppo della partita sui 120 minuti. A centrocampo, Miretti è favorito su Fagioli per completare il reparto insieme a Locatelli e Rabiot. Sulle fasce, De Sciglio dovrebbe sostituire lo squalificato Cuadrado, mentre a sinistra Kostic, pur non al top, dovrebbe partire titolare. Qui la carta a sorpresa potrebbe rispondere al nome di Iling-Junior, se non allo stesso Chiesa. Nel caso, potrebbe essere Miretti (o addirittura Soulé) ad agire alle spalle di Milik, con Di Maria in panchina. Non sembra, invece, ancora l’ora di Pogba titolare. In porta c'è Perin. Qualche dubbio anche in difesa, dove Bremer, alle prese con una noia muscolare, dovrebbe riprendere il posto al centro del terzetto arretrato che dovrebbe essere tutto brasiliano con Danilo e Alex Sandro. Altrimenti, una chance potrebbe esserci pure per Rugani, positivo contro il Napoli, Bonucci o Gatti.

Probabili formazioni Inter-Juve

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

JUVE (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik . Allenatore: Allegri.

ARBITRO: Doveri di Roma