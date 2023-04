Inter-Lazio, probabili formazioni

MILANO - In casa Inter potrebbe partire dal 1' D'Ambrosio nel terzetto difensivo completato da Acerbi e Bastoni. Tra i pali Onana. Darmian in vantaggio su Dumfries sulla fascia destra. In mezzo al campo Barella, Brozovic e Mkhitaryan, Dimarco a sinistra. In avanti Lukaku con Correa, dalla panchina Lautaro Martinez. Qui Lazio: Immobile è al suo posto al centro dell'attacco con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati. Cataldi in cabina di regia, Milinkovic-Savic e Luis Alberto completano il quadro. In difesa Romagnoli e Casale, Marusic e Hysaj terzini. In porta Provedel.