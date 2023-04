Inter-Lazio diretta 0-1: ora LIVE la partita di oggi

MILANO - Correre e ancora correre per vincere, la Lazio non si deve sentire vicina all’obiettivo Champions League. Maurizio Sarri in conferenza stampa è stato chiaro: servono altri punti per rimanere in alto. Si gioca contro l’Inter dell’ex Inzaghi, in lotta per il quarto posto e rilanciata dalle ottime prestazioni di Champions e Coppa Italia. Fischio d’inizio alle ore 12.30.

13:37

50' - Ecco il cambio per la Lazio

Cataldi non ce la fa, va dentro Vecino. Non cambia nulla dal punto di vista tattico: l'uruguaiano si piazzerà in regia.

13:36

49' - Problemi per Cataldi

Si ferma Cataldi per un problema al polpaccio. Si scalda Vecino, l'ex Primavera sembra non farcela.

13:33

46' - Inizia la ripresa di Inter-Lazio

Si riparte con la Lazio in vantaggio con il gol di Felipe Anderson. Cambio per Inzaghi: fuori D'Ambrosio e dentro Dumfries.

13:16

45'+1' - Tripla occasione per la Lazio

Scivolone di Acerbi, Zaccagni serve Immobile che calcia a giro: intervento di Onana. Sulla ribattuta tiro di Felipe Anderson deviato in angolo. Sul corner colpo di testa di Casale che Onana blocca sulla riga. Si chiude così il primo tempo.

13:11

40' - Ci prova Barella

Sponda di Lukaku per Barella, che di collo esterno calcia forte, ma non trova la porta. Provedel sembrava comunque in traiettoria.

13:07

37' - Si rifà vedere l'Inter: pericoloso Mkhitaryan

Cambio gioco dei nerazzurri, palla a Barella che stoppa e serve a rimorchio Mkhitaryan, il quale conclude di prima intenzione con il destro e sfiorando la traversa a Provedel battuto.

13:05

35' - Altro giallo del match

D'Ambrosio ferma Zaccagni, è fallo e giallo, il secondo del match.

13:00

30' - Va in vantaggio la Lazio

Acerbi perde palla, Felipe Anderson duetta con Luis Alberto: palla ancora al brasiliano che in area tira e batte Onana. La Lazio va in vantaggio.

12:56

26' - Inter in vantaggio con Mkhitaryan, ma è fuorigioco

Luis Alberto perde palla a centrocampo con un intervento di D'Ambrosio, palla a Correa e passaggio per Mkhitaryan: tiro basso che batte Provedel. Ma il Var ferma tutto: offside di Correa.

12:55

25' - L'Inter attacca a testa bassa

Cross di Darmian per la testa di Correa, che colpisce cadendo all'indietro: palla alta. Lazio in difficoltà, Inter molto aggressiva e pericolosa.

12:52

22' - Inter, ci prova Mkhitaryan

Scarico per l'arrivo di Mkhitaryan che da fuori calcia, ma tiro non troppo forte e centrale. Provedel la blocca lì senza particolari problemi.

12:51

21' - Giallo per Zaccagni

Fallo di Zaccagni su Barella, per Guida è cartellino giallo. È il primo del match. Proteste da parte dei giocatori biancocelesti.

12:48

18' - Inter più convinta

Tanto possesso palla per l'Inter con una Lazio che aspetta e quando trova il pallone abbassa i ritmi. Meglio i nerazzurri in questa fase iniziale del match.

12:42

12' - Inter pericolosa

Bastoni vede il taglio di Lukaku e prova a servirlo in profondità, ma la palla è leggermente alta e Provedel esce e la blocca in presa alta.

12:38

8' - Si fa vedere anche la Lazio

Palla di Marusic in profondità per Immobile, che si gira e calcia. Intervento di Onana in angolo, ma il bomber della Lazio era in fuorigioco.

12:35

5' - Prima occasione per l'Inter

Brozovic da fuori calcia con il sinistro, Provedel respinge. Sulla ribattuta cross di Dimarco che finisce tra le braccia del portiere della Lazio.

12:30

1' - Inizia il match tra Inter e Lazio

Si parte! Lazio con divisa da trasferta bianca e inserti blu. Inter con classica maglia nerazzurra. Sold out a San Siro, tanti anche i laziali in trasferta. Primo pallone per la squadra di Sarri.

12:15

I numeri della difesa della Lazio

La Lazio non subisce gol da cinque trasferte di campionato - mai i biancocelesti hanno fatto meglio nel massimo torneo - solo tre squadre nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) hanno registrato più clean sheet consecutivi fuori casa in Serie A: la Roma (sei nel 2004), la Juventus (sei nel 2012 e nel 2018) e il Napoli (sei proprio nel 2023).

12:00

Lazio, parla Tare

"Questa è la settimana decisiva per la Champions, ci saranno tre partite difficili, dobbiamo essere bravi a fare punti perché si deciderà un bel pezzo del nostro obiettivo". Igli Tare a Sky Sport ha parlato prima di Inter e Lazio. Qui l'intervista completa del ds biancoceleste.

11:55

Le parole di Zaccagni

"Siamo qui per fare la nostra partita, sarà importante per noi e loro, ma vogliamo portare a casa il massimo. Conosciamo il valore dell`Inter, ci siamo preparati bene in settimana e siamo convinti di fare una bella gara. Sarà fondamentale mettere tanta intensità nella fase difensiva e in quella offensiva". Ha parlato così Mattia Zaccagni a Lazio Style Channel nel pre partita di Inter-Lazio.

11:50

I numeri di Inter-Lazio

Sia Lazio che Inter hanno trovato il gol in tutte le ultime sei sfide giocate in Serie A: mai nel torneo hanno giocato più partite di fila senza un clean sheet da parte di almeno una delle due formazioni (sei confronti consecutivi con entrambe a segno anche tra il 1973 e il 1975). L’Inter ha vinto tutte le ultime tre gare casalinghe contro la Lazio in Serie A, lo stesso numero di successi ottenuti nelle precedenti otto partite interne contro questa avversaria in campionato (2N, 3P).

11:35

La formazione ufficiale dell'Inter

Inter (3-5-2) - Onana; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan; Dimarco; Correa, Lukaku. All. S. Inzaghi. A disp.: Handanovic, Cordaz, Dumfries, Gagliardini, De Vrij, Gosens, Dzeko, Lautaro Martinez, Bellanova, Asllani, Calhanoglu.

11:33

La formazione ufficiale della Lazio

Lazio (4-3-3) - Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. A disp.: Maximiano, Adamonis, Patric, Gila, Lazzari, Pellegrini, Radu, Marcos Antonio, Basic, Vecino, Bertini, Pedro, Cancellieri, Romero.

11:20

Il Napoli pronto a festeggiare

Inter e Lazio è una partita importantissima anche per la storia del Napoli. Se i biancocelesti non dovessero vincere, i ragazzi di Spalletti con altri tre punti diventerebbero Campioni d’Italia. Alle 15 la sfida con la Salernitana. Città con entusiasmo alle stelle. Qui tutta la diretta della giornata scudetto.

11:15

Inter-Lazio, si gioca per la Champions

Due squadre che si giocano punti per la Champions. Inter-Lazio è troppo importante per entrambe le squadre. I nerazzurri in campionato hanno perso le ultime tre partite interne (Monza, Fiorentina, Juve) e ora devono recuperare terreno. I biancocelesti dopo un momento super positivo sono andati ko contro il Torino nell’ultimo turno. Si gioca alle 12.30.

