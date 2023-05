Verona-Inter, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Handanovic?

VERONA - Nel Verona Faraoni rientra dalla squalifica. La difesa a quattro è un’ipotesi. Zaffaroni è intenzionato a scegliere uno tra Djuric e Gaich in attacco. Verdi è caricato da tre gol consecutivi e importantissimi: al suo fianco ancora Lazovic, con Depaoli che torna a sinistra. Nell'Inter ci sarà ancora turn-over, con De Vrij al centro della difesa e Mkhitaryan che è in ballottaggio con Barella per completare la mediana insieme a Brozovic e Calhanoglu. In porta occhio ad Handanovic. A sinistra, con Gosens out, continuerà a giocare Dimarco. Con la possibilità che Bellanova possa dargli fiato a gara in corso. Da scartare l’ipotesi Darmian, che deve essere preservato a tutti i costi, con Skriniar ai box.