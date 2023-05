Milan-Cremonese, dove vederla in tv Sky o Dazn

Partita: Milan-Cremonese

Orario partita: ore 21

Canale Tv: Dazn

Pay TV Streaming: Dazn

Milan-Cremonese orari e canali

Milan-Cremonese, match valido per la trentaduesima giornata di campionato, è in programma allo Stadio Meazza di Milano e sarà trasmesso in diretta su Dazn.

Dove vedere Milan-Cremonese in diretta TV

Milan-Cremonese sarà trasmessa su DAZN. Gli abbonati alla piattaforma potranno dunque seguire il match su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.



Milan-Cremonese dove vederla in streaming

La partita di Serie A tra Milan e Cremonese sarà visibile in streaming su Dazn. Basterà collegarsi da pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Milan-Cremonese in Diretta: la cronaca

Nell'ultima giornata di campionato il Milan ha pareggiato 1-1 in casa della Roma. La Cremonese, con lo stesso punteggio finale, ha invece pareggiato con il Verona allo Zini. Qui le probabili formazioni.

Milan-Cremonese segui la diretta sul nostro sito

Segui Milan-Cremonese su DAZN, attiva ora