Diretta Juve-Lecce: Vlahovic riporta avanti i bianconeri

19:00

Infortunio shock per De Sciglio

Lacrime e barella in campo per il brutto incidente che ha visto come protagonista l'esterno della Juventus De Sciglio.

18:55

Fagioli colpisce un tifoso: interviene lo staff della Juve

Nel prepartita c'è stato un attimo di paura per una pallonata di Fagioli a un tifoso durante il riscaldamento. È intervenuto lo staff medico della Juventus per soccorrere lo juventino.

18:49

45' + 4' - Finisce il primo tempo

La Juventus termina in vantaggio il primo tempo nella partita contro il Lecce. Il rigore segnato da Ceesay aveva risposto al gol di Paredes da punizione. Poi Vlahovic ha riportato in vantaggio i bianconeri.

18:41

40' - La Juve è di nuovo avanti

Vlahovic è tornato: palla in mezzo di Kostic per l'attaccante serbio che in si coordina perfettamente e in girata riporta in vantaggio la Juventus.

18:37

36' - Pareggio del Lecce

L'arbitro ha assegnato un calcio di rigore in favore del Lecce dopo un fallo di mano di Danilo. Dal dischetto Ceesay non sbaglia

18:32

32' - Infortunio per De Sciglio

Gioco fermo da qualche minuto per l'infortunio di De Sciglio. Dopo un contrasto con Banda, l'esterno si è subito accasciato a terra chiamando lo staff medico per un problema al ginocchio. Mani in faccia e barella in campo per farlo uscire. Al suo posto entra Cuadrado.

18:26

25' - Annullato il raddoppio della Juve

Palla splendida di Fagioli per Miretti che a tu per tu con Falcone non sbaglia: il centrocampista però era partito in posizione di fuorigioco.

18:25

24' - Lecce pericoloso

Ancora l'asse Oudin-Ceesay mette in difficoltà la Juve: brutta palla persa da Kostic sulla sinistra, la raccoglie il francese che tenta il cross in mezzo. L'attaccante in acrobazia la sfiora ma la palla scivola fuori.

18:18

17' - Chance Juve

Altra occasione della Juve: ottima discesa sulla destra di Di Maria, palla in mezzo con Vlahovic che la lascia scorrere per Miretti che viene anticipato da Rodriguez. Nulla di fatto da calcio d'angolo.

18:16

15' - Gol per la Juve

Paredes sblocca la partita: punizione dai 30 metri, la calcia al fianco della barriera e la palla si infila alla destra di Falcone che non può nulla. Esultanza dedicata all'amico Pogba.

18:09

7' - Kostic prova il pallonetto

Bel lancio lungo di Bonucci per Kostic che vede Falcone fuori dai pali e prova il pallonetto. Palla però troppo debole e il portiere raccoglie in tranquillità.

18:03

3' - Gol annullato al Lecce

Ottimo inizio del Lecce: bella giocata di Oudin che mette una bella palla in mezzo per Ceesay che segna. L'attaccante però era partita da posizione di fuorigioco.

18:00

1' - Inizia la partita

Fischio d'inizio all'Allianz Stadium per la gara tra Juventus e Lecce. Primo possesso per i bianconeri.

17:50

Juve, parla Allegri

Ha parlato anche Massimiliano Allegri: "La cosa più importante oggi è la vittoria che manca da tante partite. Sarà una partita difficile perchè il Lecce lotta per la salvezza ed ha ottenuto buoni risultati in trasferta. Bonucci ha fatto una buona partita contro l'Inter e in queste partite oltre alla qualità tecnica ci vogliono aspetti caratteriali. Vlahovic deve reagire e combattere per questo momento. Ma sono periodi della carriera, oggi l'ho visto bene".

17:45

Lecce, le parole di Baroni

Ai microfoni di Dazn è intervenuto l'allenatore del Lecce Marco Baroni: "Sfidare una grandissima squadra come la Juventus ci deve dare stimolazioni in più. Dobbiamo farli pensare poco e tenerli lontani dalla nostra area. Dobbiamo cercare di fare la partita perfetta e sperare che lascino qualcosa".

17:15

Juve, le proiezioni delle nuove maglie

La pagina Instagram la Maglia Bianconera ha svelato le proiezioni della seconda e terza maglia della Juventus della prossima stagione.

17:00

La formazione del Lecce

LECCE (4-3-3): Falcone; Romagnoli, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Oudin, Hjulmand, Maleh; Banda, Ceesay, Gonzalez. Allenatore: Marco Baroni.

16:57

Juve, la formazione ufficiale

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Miretti, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

16:55

I convocati della Juve: out Rabiot

In mattinata è stato diramato l'elenco dei giocatori a disposizione di Allegri per questa partita: non ci sarà Rabiot.

16:45

Juve-Lecce, tra poco le squadre in campo

Tutto pronto a Torino per la sfida tra Juventus e Lecce, match valido per la 33esima giornata di Serie A. Fischio d'inizio in programma alle ore 18.

Torino - Allianz Stadium