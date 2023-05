Salernitana-Fiorentina, la moviola: Pezzuto bravo sul rigore, ok la rete di Ikoné

Salernitana-Fiorentina

Pezzuto: 6,5

Rocchi ha voluto dare a Pezzuto un’altra chances, evidentemente le sue prove quest’anno sono state all’altezza delle aspettative del designatore. Per l’arbitro di Lecce è la quinta partita in A della stagione, la 17ª in totale, è bravo nell’occasione del rigore, che assegna in campo.