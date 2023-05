Cremonese-Spezia, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Tocca a Nzola?

QUI SPEZIA: Ritorno tra i convocati di Nzola, in ballottaggio con Shomurodov per un posto da titolare in attacco. Non ce la fanno invece Zurkowski e Maldini.

Probabili formazioni Cremonese-Spezia

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Vasquez, Valeri; Ghiglione, Castagnetti, Benassi; Galdames; Okereke, Ciofani. Allenatore: Ballardini. A disposizione: 13 Saro, 45 Sarr, 4 Aiwu, 15 Bianchetti, 24 Ferrari, 44 Lochoshvili, 28 Meitè,10 Buonaiuto, 23 Acella, 20 Felix, 99 Basso Ricci. Indisponibili: Tsadjout , Dessers. Squalificati: Quagliata, Pickel. Diffidati: Lochoshvili, Okereke.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou, Bastoni; Bourabia, Ampadu, Ekdal; Gyasi, Shomurodov, Verde. Allenatore: Semplici. A disposizione: 1 Zoet, 22 Marchetti, 13 Reca, 33 Agudelo, 25 Esposito, 21 Ferrer, 55 Wisniewski, 24 Kovalenko, 72 Cipot, 19 Krollis, 18 Nzola. Indisponibili: Moutinho, Zurkowski, Bech, Zovko, Holm, Nzola , Maldini. Squalificati: -. Diffidati: Holm, Ekdal, Gyasi, Amian.

