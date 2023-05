Formazioni Sassuolo-Bologna, chi gioca e le scelte di Dionisi e Motta: diretta

REGGIO EMILIA - Nel Sassuolo torna Maxime Lopez. che andrà a collocarsi tra Frattesi ed Henrique nel reparto di centrocampo. In difesa, davanti a Consigli, Erlic e Tressoldi in mezzo, Toljan e Rogerio sulle corsie. Tridente composto da Berardi, Defrel e Laurienté. Out per squalifica Pinamonti e Zortea. Qui Bologna: Arnautovic convocato, improbabile che giochi dall’inizio, qualche speranza per i minuti del secondo tempo. Zirkzee potrebbe tornare a giocare da prima punta titolare: Motta infatti ha lavorato tanto sul terzetto composto da Orsolini, Zirkzee e Ferguson. In difesa put Soumaoro, al suo posto dovrebbe giocare Bonifazi che andrà a fare coppia con Lucumi. Sosa, Medel o eventualmente Posch. Out anche Kyriakopoulos, fermato da una labirinitite virale: al suo posto Motta pensa a Ferguson, lasciato a riposo contro l’Empoli. Ma anche Dominguez per il ruolo di esterno alto a sinistro (già impiegato) ha delle chance. In mezzo al campo verrà confermato Schouten, probabilmente con Dominguez, mentre Moro è in vantaggio su Medel.