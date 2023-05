Empoli-Salernitana 2-1: Cambiaghi e Caputo stendono Paulo Sousa

EMPOLI - Grazie ai gol di Cambiaghi e Caputo, l'Empoli batte la Salernitana 2-1, scavalca in classifica i granata e fa un passo in avanti decisivo nella lotta salvezza. Gli uomini di Zanetti si portano al quattordicesimo posto, a più tre dai granata e con undici punti (a quattro giornate dalla fine) di vantaggio sullo Spezia. Per la Salernitana, inutile la rete di Piatek nel finale.