Udinese-Sampdoria 2-0: blucerchiati matematicamente in serie B

Udinese-Sampdoria 2-0, tabellino e statistiche

L'Udinese vola, la Samp saluta la A

Alla Dacia Arena i padroni di casa risolvono il match già nel primo tempo. Bastano infatti 9 minuti alla squadra di Sottil per passare in vantaggio e il raddoppio arriva al minuto 34 firmato dalla rete di Masina. La squadra di Stankovic prova a reagire ma gli attacchi offensivi dei blucerchiati non sortiscono l'effetto sperato. Samp quindi che retrocede in Serie B dodici anni dopo l'ultima volta.

Serie A, la classifica

Serie A, il calendario