Sassuolo-Bologna 1-1: Dominguez risponde a Berardi

Sassuolo-Bologna 1-1, tabellino e statistiche

Un capolavoro di Dominguez risponde a Berardi

Padroni di casa in vantaggio con Berardi, che al quindicesimo riceve da Defrel e dopo aver superato in dribbling Cambiaso, scarica un destro potente sul primo palo, che fulmina Skorupski. Il pareggio arriva al 42' (al primo tiro in porta degli ospiti): Dominguez riceve da Cambiaso e con un destro a girare insacca alle spalle di Consigli. Nel secondo tempo la gara è equilibrata, con pochi sussulti. Nel finale ritorna in campo Arnautovic, recuperato dopo l'infortunio. Il centravanti austriaco non giocava dal 18 marzo.

