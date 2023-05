Formazioni Juve-Cremonese, chi gioca e le scelte di Allegri: diretta

TORINO - Probabile turnover in casa Juventus dopo l'impegno in semifinale di Europa League contro il Siviglia. Allegri deve fare i conti con il problema muscolare di Bonucci, Bremer è recuperato. In difesa quest'ultimo dovrebbe agire con Gatti e Alex Sandro a completare il pacchetto arretrato. In porta Perin. Sugli esterni ecco Barbieri e Iling Jr. Paredes in regia, Fagioli e Miretti mezzali. Davanti Milik dovrebbe giocare al posto di Vlahovic, accanto a lui è probabile l'impiego di Kean, con Chiesa candidato al ruolo di mina vagante a gara in corso. Nella Cremonese Ballardini può contare sul rientro di Quagliata dopo la squalifica. Davanti a Carnesecchi ballottaggio tra Chiriches e Ferrari per affiancare Vasquez. Sulle fasce agiranno Sernicola e Valeri. A centrocampo c'è Castagnetti con Benassi e Meité. Galdames pronto a giocare sulla trequarti a supporto di Ciofani e Okereke.