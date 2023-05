Formazioni Sampdoria-Empoli, chi gioca e le scelte di Stanklovic e Zanetti: diretta

GENOVA - Stankovic recupera Amione in difesa, fermo nell'ultimo turno per squalifica. In attacco Quagliarella potrebbe partire titolare insieme a Gabbiadini .

QUI EMPOLI: Come contro la Salernitana, l'Empoli scenderà in campo con il 4-2-3-1 preferito al più consolidato 4-3-2-1. In avanti Caputo sarà il terminale offensivo, con tridente fantasia alle sue spalle. Possibile, poi, l'inserimento a partita in corso di Fazzini, Pjaca e Piccoli, tutti in crescendo di condizione.

Probabili formazioni Sampdoria-Empoli

SAMPDORIA (3-5-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Cuisance, Djuricic, Augello; Gabbiadini, Lammers. Allenatore: Stankovic. A disposizione: 22 Turk, 39 Zorzi, 21 Murillo, 29 Murru, 5 Oikonomou, 26 Ilkhan, 36 Paoletti, 8 Rincon, 11 Sabiri, 28 Yepes, 31 Malagrida, 9 De Luca, 27 Quagliarella, 99 Rodriguez. Indisponibili: Audero, Conti, Leris, Pussetto. Squalificati: -. Diffidati: Gunter, Leris, Murillo.

EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Marin, Grassi; Baldanzi, Henderson, Cambiaghi; Caputo. Allenatore: Zanetti. A disposizione: 22 Ujkani, 1 Perisan, 26 Tonelli, 3 Cacace, 30 Stojanovic, 34 Ismajli, 32 Haas, 21 Fazzini, 25 Bandinelli, 11 Akpa Akpro, 36 Guarino, 20 Degli Innocenti, 55 Vignato, 14 Pjaca, 9 Satriano, 91 Piccoli, 23 Destro.

Indisponibili: De Winter. Squalificati: -. Diffidati: Fazzini, Henderson, Bandinelli e Satriano.

ARBITRO: Feliciani di Teramo

