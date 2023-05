Formazioni Milan-Sampdoria, chi gioca e le scelte di Pioli e Stankovic: diretta

MILANO - In casa Milan Pioli orientato ad abbandonare le rotazioni e a schierare la formazione migliore. In porta Maignan, in difesa accanto a Tomori trova posto Thiaw, in vantaggio su Kjaer. Calabria e Theo Hernandez non si toccano sulle corsie laterali. In mediana con Tonali c'è Krunic. Sulla trequarti ecco Diaz con Saelemaekers e Leao a supporto di Giroud. QUI SAMPDORIA: Stankovic orientato ad inserire dal 1' Lammers, in vantaggio su Quagliarella, assieme a Gabbiadini. Confermato Djuricic trequartista. Sulle fasce Zanoli e Augello, in mezzo al campo la diga formata da Rincon e Winks. In difesa confermato in blocco il terzetto Gunter-Nuytinck-Amione davanti a Ravaglia.