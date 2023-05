Lecce e Spezia, uno 0-0 indolore manda la Cremonese in B

LECCE - Termina 0-0 lo spareggio salvezza tra Lecce e Spezia, lunchmatch della 36ª giornata di Serie A. Allo stadio 'Via del Mare' giallorossi e bianconeri danno vita a una partita in cui a vincere è l'equilibrio e soprattutto la paura di perdere. I liguri hanno anche l'opportunità per strappare un'incredibile vittoria nel finale con Ekdal ma Falcone chiude la porta con un ottimo intervento di piede.