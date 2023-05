Udinese-Lazio 0-0 diretta: ora LIVE la partita di oggi

UDINE - La Lazio alla ricerca degli ultimi punti per la Champions League. Ne mancano 5 alla Lazio per avere la matematica certezza di centrare il traguardo considerando il risultato di ieri sera del Milan (quinto). Ma è una classifica che aspetta sempre il verdetto sulla Juve (domani rischia un meno 12). Alla squadra di Sarri basta arrivare a quota 70. Contro l'Udinese non si può sbagliare.

21:32

45'+2' - Finisce il primo tempo

Si chiude il primo tempo con la Lazio in avanti con l'ennesimo angolo per i biancocelesti. È 0-0 all'intervallo.

21:24

39' - Luis Alberto vicino al gol

Milinkovic parte da solo, poi chiuso dal limite. Palla a Immobile, scarico per Luis Alberto: tiro fuori. Ottima occasione per i biancocelesti.

21:21

36' - Pericolosa l'Udinese

L'Udinese gioca, la Lazio soffre. Udogie va al tiro con il destro da fuori: pallone debole, blocca Provedel.

21:14

29' - Ci prova la Lazio, sbaglia Milinkovic

Buona azione della Lazio con Milinkovic, che in area prova a servire Immobile. Palla troppo lunga, blocca Silvestri.

21:05

20' - Immobile vicino al gol

Cross tagliato di Zaccagni, Immobile si inserisce e colpisce di testa. Silvestri para e alza sopra la traversa.

21:02

16' - Che rischio per la Lazio

Cross per Beto, che fa sponda per Samardzic: interviene la difesa della Lazio, ma è fuorigioco. Udinese pericolosa.

20:55

10' - Fase di studio tra Udinese e Lazio

Partita che ancora non decolla. Un paio di ripartenze a testa per le due squadre. Beto ci prova di testa, palla lontanissima.

20:49

4' - Problemi per Milinkovic

Milinkovic a terra dopo un contrasto: cade male, fastidi alla spalla. Serve l'aiuto del medico, il Sergente è molto sofferente.

20:45

1' - Inizia Udinese-Lazio

Si parte! Lazio con divisa biancoceleste, Udinese con classica maglia bianconera. Primo pallone per la squadra di Sottil. Prima del fischio d'inizio osservato un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione in Emilia Romagna.

20:30

I numeri della Lazio

La Lazio può diventare la quarta squadra nell’era dei tre punti a vittoria a registrare almeno 20 clean sheet stagionali in Serie A, dopo la Roma (nel 2003/04 e nel 2013/14), il Milan (nel 2010/11) e la Juventus (nel 2011/12, nel 2013/14, nel 2015/16 e nel 2017/18, mentre nel torneo in corso è a 19); in tutta la storia della competizione, solo due formazioni hanno tagliato questo traguardo senza chiudere il torneo nelle prime due posizioni in classifica: il Modena 1947/48 (5°) e la Juventus 1965/66 (5ª).

20:10

Le parole di Romagnoli

Il difensore della Lazio, titolare nel match contro l'Udinese, ha parlato nel pre partita ai microfoni di Lazio Style Channel: "Dobbiamo essere bravi a tenere la difesa alta. I tifosi sono fondamentali quindi ci proveremo a ripagare con gioia i loro sforzi".

19:55

Il momento dell'Udinese

L’Udinese non ha trovato il gol in ben 11 delle ultime 16 partite di Serie A contro la Lazio: contro nessun’altra avversaria conta così tante gare senza reti segnate nella competizione dal 2015 in avanti.

19:45

Udinese, la formazione ufficiale

UDINESE (3-5-1-1) - Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Pereyra, Arslan, Walace, Lovric, Udogie; Samardzic; Beto. All.: Sottil. A disp.: Padelli, Piana, Zeegelaar, Abankwah, Buta, Thauvin, Nestorovski, De Sousa, Guessand, Centis, Russo, Bassi.

19:42

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli; Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. A disp.: Maximiano, Adamonis, Patric, Gila, Radu, Marusic, Bertini, Basic, Pedro, Cancellieri, Gonzalez.

19:40

Lazio, il tuo momento

Dopo tre sconfitte consecutive, la Lazio è rimasta imbattuta in tutte le nove sfide esterne più recenti contro l’Udinese in Serie A (6V, 3N): l’ultima volta che i biancocelesti hanno giocato più trasferte di fila contro i friulani senza perdere nel massimo campionato è stata tra il 1989 e il 2001 (10).

19:30

Lazio, vincere con l'Udinese per sognare

L'obiettivo è poco più in là, la Lazio dista cinque punti dal sogno Champions League. Serve vincere e basta. In settimana, anche perché è stata lunga (da venerdì 13 si giocherà oggi), ha concesso tre giorni di riposo (sabato, domenica e giovedì), Sarri non ha programmato doppie sedute. Il tecnico vuole una Lazio al top.