Arbitri: Napoli a Marcenaro, Giua per la Lazio. Roma, c'è Ayroldi

ROMA - Con una nota ufficiale, l'Aia ha reso note le designazioni arbitrali valide per la 37ª giornata di serie A , che prenderà il via già domani sera con la sfida Sampdoria-Sassuolo (Meraviglia). Sabato invece toccherà alla Roma, che sarà ospite della Fiorentina: designato Ayroldi di Molfetta. Domenica invece in campo Napoli e Lazio: la squadra di Spalletti impegnata a Bologna, sarà diretta da Marcenaro di Genova, mentre quella di Sarri che ospita all'Olimpico la Cremonese, sarà "fischiata" da Giua. Il big match tra Juve e Milan a Mariani, mentre Orsato dirigerà Inter-Atalanta.