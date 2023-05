Orgoglio Sampdoria: 2-2 con il Sassuolo, Marassi omaggia Quagliarella e Vialli

GENOVA - Un ultimo scatto di orgoglio per la Sampdoria e i suoi tifosi . Nonostante la retrocessione già arrivata e un futuro per la crisi societaria che si protrae ormai da tempo, il popolo blucerchiato ha incitato la squadra di Dejan Stankovic, spingendola a pareggiare in rimonta contro il Sassuolo nell'ultima gara casalinga della stagione per poi omaggiare con un tributo da brividi prima il capitano Fabio Quagliarella e poi Gianluca Vialli .

Samp, emozioni per Quagliarella e Vialli

Avvio pirotecnico al Ferraris, con i padroni in vantaggio all'8' con Gabbiadini ma sotto di un gol appena tre minuti dopo, colpita dal micidiale uno-due neroverde firmato da Berardi (9') e Matheus Henrique (11'). La Sampdoria non vuole però salutare il proprio pubblico con un altro ko e al 78' agguanto il pari grazie a un'autorete di Erlic. Emozioni all'88', quando il 40enne capitano doriano Quagliarella (in scadenza di contratto e alla sua ultima a Marassi) è stato sostituito ed è uscito dal campo in lacrime, osannato dai tifosi dopo essere stato abbracciato da tutti i compagni ("Se la Samp avrà ancora bisogno di me io ci sarò" ha poi detto nel post-partita). E dopo il triplice fischio dell'arbitro è entrato in campo il presidente ed ex difensore Marco Lanna con la maglia numero 9 dell'indimenticato Gianluca Vialli, a cui Marassi ha dedicato un tributo da pelle d'oca.

