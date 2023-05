Formazioni Fiorentina-Roma, chi gioca e le scelte di Italiano e Mourinho: diretta

FIRENZE - Per affrontare la Roma, Vincenzo Italiano sta pensando di schierare quasi tutti gli uomini che hanno giocato con il Torino nell’ultima giornata di campionato. Nel reparto arretrato è probabile il rientro di Igor che è stato escluso nella finale di Coppa Italia con l’Inter mercoledì scorso. Ad affiancarlo oggi al Franchi potrebbe essere Milenkovic con Venuti e Terzic rispettivamente a destra e a sinistra della linea difensiva. In mediana hanno buone chances Duncan e Mandragora, proprio come a Torino una settimana fa, mentre dovrebbero riposare Amrabat e Castrovilli pronti eventualmente ad entrare in corso. In attacco il centravanti sarà Jovic, in campo dal primo minuto al posto di Cabral, con Kouame che questa volta potrebbe essere nell’undici iniziale, ma come esterno offensivo ovvero in un ruolo a lui più congeniale e in cui è risultato prezioso a livello di assist. Si giocano l’altro posto da titolare Saponara e Brekalo con Sottil che adesso sembra indietro nelle gerarchie. Si prospetta invece un turno di riposo per Nico Gonzalez. In regia spazio a Barak per preservare il più possibile Bonaventura fino al giorno della finale di Conference League del 7 giugno.