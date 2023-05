Lecce, una salvezza firmata Falcone-Colombo: espugnata Monza 1-0

MONZA - Il Lecce supera il Monza e chiude il discorso salvezza con una giornata di anticipo. All'U-Power Stadium finisce (1-0) grazie ad una rete su rigore in pieno recupero di Lorenzo Colombo. Primo tempo con pochissime emozioni. La squadra di Palladino mantiene più possesso palla, ma non va mai alla conclusione. Il Lecce invece va al tiro un paio di volte, ma senza impensierire Di Gregorio. Nella ripresa la musica cambia e le emozioni si concentrano tutte nel finale. All'83' Falcone ipnotizza Gytkjaer dal dischetto e salva il Lecce. Poi, proprio in pieno recupero, un fallo di mano di Gytkjaer rivisto al Var da Doveri viene punito con il calcio di rigore per i salentini. Dal dischetto, il giovane scuola Milan Colombo è glaciale e non sbaglia. Grande festa giallorossa al fischio finale.