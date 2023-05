Diretta Juve-Milan: ora LIVE la partita di oggi

Juve e Milan si sfidano nella penultima giornata di campionato con in palio l'ultimo posto per la prossima Champions League . Ai rossoneri di Pioli basta conquistare un punto nella sfida all'Allianz o all'ultima giornata contro il Verona. I bianconeri di Allegri sono invece costretti a vincere contro Milan e Udinese all'ultima giornata, sperando poi in una sconfitta dei rossoneri. Segui la sfida in diretta.

20:30

Giroud: "Champions, il nostro obiettivo"

Le parole di Giroud nel pre-partita: "Il Milan è carico e motivato per chiudere la stagione con la qualificazione per la Champions: è il nostro obiettivo. Adesso il destino è nelle nostre mani ed è quello che vogliamo stasera".

20:25

Juve e Milan in campo con i piedi di piombo

Max Allegri e la Juve vivono esclusivamente per chiudere meglio una stagione tremendissima, cominciata con l’eliminazione dal girone di Champions e finita con il meno 10 in classifica per la penalizzazione. Stefano Pioli e il Milan vivono per conquistare gli ultimi punti, utili a prenotare la prossima Champions league, così alleviando i dolori lancinanti derivanti, oltre che dal ritardo inquietante denunciato in campionato, dall’esito delle sfide con l’Inter, finite con un umiliante 0 a 7. (LEGGI TUTTO)

20:15

Pioli, la frecciata sulla penalizzazione Juve

Le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa sul -10 inflitto alla Juve, che ha portato il Milan al quarto posto. (LEGGI TUTTO)

20:05

Allegri e Pioli: destini incrociati

Da una parte Pioli, attuale allenatore del Milan, dall’altra Allegri, che vive la sua ottava stagione con la Juve. Eppure, entrambi i protagonisti sono stati ex della squadra che affronteranno all'Allianz Stadium. (LEGGI TUTTO)

19:55

Juve-Milan, curiosità e statistiche

Dopo il successo per 2-0 nella gara d’andata, il Milan potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Juventus in Serie A per la terza volta negli ultimi 50 anni, dopo il 2009/10 e il 1990/91.

Il Milan ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide contro la Juventus in campionato; soltanto una volta nella loro storia in Serie A, i rossoneri hanno registrato una striscia più lunga di ‘clean sheet’ consecutivi contro i bianconeri: quattro tra il 1988 e il 1989.

L’ultimo successo della Juventus contro il Milan in campionato risale al 6 gennaio 2021 (3-1 al Meazza con Andrea Pirlo allenatore); da allora, i rossoneri sono rimasti imbattuti nelle successive quattro sfide (2V, 2N) di Serie - l’ultima volta in cui i meneghini hanno infilato una striscia più lunga di gare senza sconfitte contro i bianconeri nel torneo risale al periodo tra il 1990 e il 1992 (cinque).

Dopo aver vinto tutte le prime nove gare all’Allianz Stadium contro il Milan in campionato, la Juventus ha raccolto soltanto un punto nelle ultime due partite casalinghe contro i rossoneri in Serie A; è dal periodo tra il 2004 e il 2006 che i bianconeri non registrano più match interni senza alcun successo contro il Milan nel torneo (tre in quel caso al Delle Alpi).

19:45

Juve-Milan, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean, Chiesa. All. Allegri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Torino - Allianz Stadium