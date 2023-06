Cremonese-Salernitana 2-0: Ballardini saluta la A con una vittoria

La Cremonese saluta la Serie A con una vittoria, che arriva nell'ultima giornata di campionato contro la Salernitana . Allo Zini finisce 2-0 per i grigiorossi di Ballardini con le reti di Buonaiuto e Tsadjout . Ko per i granata di Sousa . Non cambia nulla per nessuna delle due squadre, con la Cremonese già retrocessa come penultima e la Salernitana che era già salva .

Cremonese-Salernitana, tabellino e statistiche

Cremonese, saluto con vittoria alla Serie A

Nonostante la retrocessione dei padroni di casa e la salvezza ottenuta in anticipo dagli uomini di Paulo Sousa, entrambe le squadre sono scese in campo per onorare l'ultimo impegno di campionato. La partita si è sbloccata al 24': contatto tra Buonaiuto e Bohinen, l'arbitro lascia correre e poi assegna il calcio di rigore dopo il check del Var. Dal dischetto va proprio Buonaiuto che sblocca la gara. Nella ripresa la partita è stata interrotta per circa cinque minuti per un lancio di fumogeni in campo da parte del settore di casa. Il raddoppio dei padroni di casa è arrivato a due minuti dal termine con Tsadjout, subentrato nel secondo tempo: scambio con Meite e tiro che spiazza Ochoa con una conclusione imparabile sul secondo palo. Si chiude così l'avventura della Cremonese in Serie A. Ko senza conseguenze per la Salernitana.