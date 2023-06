Formazioni Roma-Spezia, chi gioca e le scelte di Mourinho: diretta

ROMA - Nella Roma Mourinho (out per squalifica, in panchina Foti) nonostante le fatiche di Europa League, dovrebbe schierare titolari sia Dybala che Pellegrini: il secondo ha chiesto di esserci nonostante un dolore alla caviglia, il primo è pronto a dare una mano, dall'inizio o a gara in corso. Nello Spezia, out Maldini, Caldara e Bastoni. A guidare l'attacco sarà Nzola.