Formazioni Udinese-Juve, chi gioca e le scelte di Allegri: diretta

UDINE - Udinese con una lista lunghissima di indisponibili, Sottil si affida a Thauvin terminale offensivo. In difesa linea con Abankwah, Perez, Guessand: Walace potrebbe giocare dietro (in questo caso sarebbe Guessand a lasciargli il posto), o più avanzato in linea mediana: sarebbe Arslan in questo caso a partire dalla panchina. Qui Juve: Allegri è tentato dal tridente con Chiesa e Di Maria in appoggio ad una punta centrale che dovrebbe essere Milik invece di Kean. Non ci sarà Vlahovic a causa di noie muscolari. Out anche Bremer: in difesa Rugani è in ballottaggio con Bonucci per partire titolare; il resto del reparto sarà composto da Danilo e da uno tra Alex Sandro e Gatti. A centrocampo, in caso di tridente, la linea a quattro imperniata su Locatelli e Rabiot: per le corsie Cuadrado è sicuro del posto a destra, a sinistra c’è il ballottaggio tra Kostic e Iling-Junior. L’alternativa 3-5-2 prevede un centrocampista in più (Miretti o Paredes), al posto probabilmente di Di Maria.