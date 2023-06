Serie A, dallo scudetto alla retrocessione: tutti i verdetti del 2022-23

Champions League, le quattro qualificate

Oltre al Napoli, si qualificano per la prossima Champions League la Lazio, a tre anni di distanza dall’ultima partecipazione nella stagione 2020/2021, l'Inter e il Milan. Saranno queste quattro le squadre a rappresentare il campionato italiano nella massima competizione europea. Il Napoli sarà sicuramente in prima fascia insieme agli altri campioni nazionali di Bayern, Barcellona, Benfica, City e Psg, oltre al Siviglia e all’Inter se vincerà la Champions. In caso di sconfitta con Guardiola, i nerazzurri resterebbero in seconda. Milan e Lazio dovrebbero occupare invece la terza fascia.

Europa League, manca un verdetto

Con il trionfo contro il Monza, l'Atalanta chiude quinta e vola in Europa League. Segue la Roma, che con il rigore di Dybala scavalca nuovamente la Juve (63 punti contro 62). A queste due squadre si potrebbe aggiungere anche la Fiorentina in caso di vittoria nella finale di Conference League. In questo caso il nostro Paese sarebbe rappresentato in campo internazionale nel 2023-24 da ben 8 le squadre: 4 in Champions, 3 in Euroleague e 1 in Conference.

Juve in Conference League

La vittoria della Roma beffa la Juve di Allegri, che si deve accontentare del settimo posto e dunque della partecipazione alla prossima Conference League. Nel caso di una possibile squalifica della Uefa, il posto andrebbe alla Fiorentina (8° posto).

Retrocessione, spareggio Verona-Spezia

Lotta salvezza piena di colpi di scena, da batticuore fino al minuto 102 di un Roma-Spezia infinito. Il primo tempo si è chiuso con i liguri a 32 punti e l'Hellas Verona a 31. Nel secondo tempo i veneti hanno trovato il gol dell'1-1 che ha riportato la classifica in parità. Fino a che Leao e Dybala, distanti 580 km l’uno dall’altro, hanno deciso che questa Serie A così affascinante meritasse un altro scontro diretto: Zaffaroni contro Semplici, tra sei giorni per uno spareggio che deciderà la terza squadra retrocessa. Erano già matematicamente in B la Sampdoria e la Cremonese, che hanno comunque onorato l'ultima partita di campionato.