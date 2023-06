Spezia-Verona, ufficiale la sede: ecco dove si gioca lo spareggio salvezza

ROMA - A cinque giorni dallo spareggio per la salvezza tra Spezia e Verona la Lega di Serie A ha comunicato ufficialmente lo stadio che ospiterà la sfida (in programma domenica 11 giugno alle ore 20:45), per il quale avevano dato la disponibilità quattro società (Lecce, Udinese, Fiorentina e Sassuolo).