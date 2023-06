Spareggio salvezza, estasi Verona: Ngonge condanna lo Spezia alla Serie B

REGGIO EMILIA - Estasi Verona : gli scaligeri battono 3-1 lo Spezia nello spareggio salvezza e resta in A. La squadra di Semplici retrocede in serie B dopo 3 anni. Nel match da dentro-fuori disputato sul campo neutro del ' Mapei Stadium ' di Reggio Emilia , l' Hellas passa in vantaggio al 5' grazie ad un'autorete di Ampadu su conclusione di Faraoni . La squadra di Semplici reagisce immediatamente e trova il pareggio proprio con Ampadu al 15'. Il Verona si ricompatta, spinge e in meno di dieci minuti vola sul 3-1 grazie a Ngonge , autore di una doppietta al 26' e 38'.

Trionfo Verona, dramma Spezia

Nel secondo tempo lo Spezia ha l'enorme chance di riaprire il match su rigore al 67', complice l'espulsione di Faraoni che salva con la mano un pallonetto di Shomurodov destinato in porta. La pressione però tradisce Nzola che si fa ipnotizzare da Montipò: l'attaccante angolano calcia lentamente sulla sinistra del portiere scaligero che si distende e mette la palla in angolo. Semplici si gioca il tutto per tutto con la carta Verde che, però, non produce gli effetti sperati. Al 92' sussulto Spezia con Ampadu, la cui conclusione si stampa sul palo decretando così la retrocessione dei bianconeri liguri in cadetteria dopo 3 anni.

