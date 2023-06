Dionisi, l'aneddoto su Frattesi: "Al Sassuolo mi ha svelato una cosa"

Dionisi: "Frattesi è una garanzia"

"In queste gue stagioni ha confermato quello ciò che pensavo di lui io in primis: ha forza fisica, tecnica, capacità di inserimento, quest'ultima è la prima qualità che ha, che pochi altri hanno. Quanti gol può fare? Dipende con quanta continuità gioca e il sistema di gioco, lo scorso anno aveva qualche opportunità in meno rispetto a quest'anno. Frattesi è cresciuto in ogni stagione, ha fatto tre anni anni di Serie B e due di Serie A con il Sassuolo e questa è stata una stagione in cui ha dimostrato ancor di più le sue qualità. Come difende? Quando l'ho conosciuto ci siamo presentati con i ragazzi e lui mi ha detto che gli piaceva attaccare. Io ho risposto che a me non interessava come giocava nella metà campo avversaria a me interessava come giocava nella metà campo difensiva. Ci mette molta dedizione, ha corsa, intensità, spesso arriva a rubar palla e non è una cosa da poco per un centrocampista", queste le parole del tecnico ai microfoni di Sky Sport.