Serie A, dicembre di fuoco: scontri diretti e slalom di coppa

ROMA - A volte mettere dei paletti non è sufficiente: il destino è esperto di slalom giganti, e se la ride mentre li schiva. La Lega Serie A , registrando l’algoritmo del calendario , aveva previsto un paio di contrappesi. Uno su tutti: niente sfide tra le italiane qualificate in Europa nelle giornate di campionato che cadono tra due turni ravvicinati di coppa, evitando così che la 25ª, la 28ª, la 32ª e la 35ª diventassero ostacoli insormontabili. Eppure, questa “accortezza” non ha evitato la clamorosa maratona che potrebbe condizionare le nostre nel momento in cui il cammino internazionale si farà più intenso. Saranno ben 22 gli scontri diretti programmati nel periodo in cui sono previsti ottavi, quarti, semifinali e finali di Champions, Europa League e Conference .

Scontri

I tornei più prestigiosi entreranno infatti nel vivo da martedì 13 febbraio con le prime sfide di Champions a eliminazione diretta. Nel weekend che anticipa questo snodo, si giocano Milan-Napoli e Roma-Inter. Le milanesi e gli azzurri, ma anche i giallorossi se dovessero arrivare secondi nel girone di Euroleague e passare dunque dai playoff (15 febbraio) si troverebbero a dover fare i conti con le esigenze di turnover. Stessa situazione a pochi giorni dal ritorno degli ottavi: la 27ª giornata di Serie A serve su un vassoio d’argento Lazio-Milan e Napoli-Juventus. Per i bianconeri, al netto di un’ipotetica squalifica Uefa ancora da valutare, si prospetterebbe uno scenario preoccupante anche a cavallo dei quarti di Conference, in programma l’11 aprile: a pochi giorni dalla partita europea ecco la Fiorentina (nello stesso turno di Roma-Lazio, a una manciata di ore dai possibili quarti di Europa League e Champions) e subito dopo il derby con il Torino. Ci sarebbe anche la stracittadina di Milano ad almeno 72 ore dal ritorno dei quarti della massima competizione.

Caso Roma

La Roma sarebbe condizionata anche in ottica semifinali (2 e 9 maggio): in quel periodo Mourinho sfiderà, nell’ordine, il Napoli al Maradona (28 aprile), la Juventus all’Olimpico (5 maggio) e l’Atalanta a Bergamo (12 maggio). C’è un altro dettaglio non trascurabile che rischia di pesare come un macigno sull’avventura internazionale dei giallorossi, reduci da due finali nelle ultime due stagioni: dopo ogni partita (o quasi) di Europa League, Pellegrini e compagni sarebbero costretti a viaggiare in trasferta. Vediamo nel dettaglio questa possibilità: Torino-Roma il 24 settembre (dopo la 1ª gara del girone), Cagliari-Roma l’8 ottobre (dopo la 2ª), Inter-Roma il 29 ottobre (dopo la 3ª), Lazio-Roma il 12 novembre (dopo la 5ª), Bologna-Roma il 17 dicembre (dopo la 6ª), Fiorentina-Roma il 10 marzo (dopo l’andata degli ottavi) e Udinese-Roma il 14 aprile (dopo l’andata dei quarti). Se non fosse casuale, sembrerebbe un calendario anti-Mou.

Coppa d'Africa

Questa Serie A, all’alba del girone di ritorno, dovrà pure fare i conti con la Coppa d’Africa, in programma dal 13 gennaio all’11 febbraio in Costa d’Avorio, sfiorando l’andata degli ottavi di Champions che per alcune squadre - come detto - potrebbe essere tra martedì 13 febbraio e il giorno di San Valentino. Calciatori come gli azzurri Osimhen e Anguissa, Boga, Bennacer (al netto dell’infortunio), Amrabat, Singo, Dia, i giallorossi Ndicka e Aouar, Onana e Kouamé, solo per citarne alcuni, lasceranno il campionato rischiando di perdere fino a un massimo di sei partite nel momento clou della stagione. Nel caso dei calciatori di Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina addio Supercoppa.

Asimmetrico

Il calendario sarà ancora una volta asimmetrico: significa che le prime 19 gironate vanno in un ordine e le altre 19 lo stravolgono. La Serie A ha ereditato questa abitudine dalla Premier a partire dalla stagione 2021-22, e anche la B di recente ha scelto di accodarsi. Secondo gli esperti aumentano lo spettacolo e l’incertezza dei verdetti. Anche se non mancano le coincidenze curiose: Inter e Monza, Lecce e Lazio ed Empoli e Verona si affrontano sia alla prima d’andata sia alla prima di ritorno, così come Inter-Verona e Bologna-Genoa si ritrovano contro all’ultima d’andata e all’ultima di ritorno.