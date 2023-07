Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (giovedì 6 luglio).

13:02

Spezia, ufficiale: Alvini nuovo allenatore

Con una nota sui propri canali ufficiali, lo Spezia ha annunciato Massimiliano Alvini, nuovo allenatore. "Spezia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Massimiliano Alvini, il quale ha sottoscritto un contratto con il club di via Melara fino al 30 giugno 2024, con opzione o prolungamento automatico in caso di promozione".

12:54

Lazio, può arrivare D'Ambrosio

Danilo D'Ambrosio difensore trentacinquenne svincolato dall'Inter, potrebbe diventare un nuovo calciatore della Lazio. Per i biancocelesti sarebbe un bel colpo a parametro zero.

12:49

Micheli viaggia come un ds: ecco le sue prime mosse

Mettiamola così: Maurizio Micheli, come l’attore però con il fiuto per il talento del calcio, è il direttore sportivo in pectore del Napoli. LEGGI TUTTO

12:41

Atalanta, preso Adopo: ufficiale il tesseramento

Il centrocampista Michel Adopo passa dal Torino all'Atalanta a parametro zero. GUARDA IL VIDEO

12:36

Juve, contatti con il West Ham per la cessione di Zakaria: i dettagli

La Juve è al lavoro per cedere i calciatori in esubero. Tra questi c'è Zakaria, reduce dall'esperienza in prestito vissuta al Chelsea. LEGGI TUTTO

12:34

Morata difficile per Roma e Milan: ora anche i rossoneri sono su Scamacca

La sensazione è che il capitolo centravanti si dovrà chiudere prima del previsto se la Roma vorrà prendere Scamacca. LEGGI TUTTO

12:29

Ufficiale, Di Maria ha firmato col Benfica

Il 'Fideo' riparte dal Portogallo, dove aveva iniziato la sua carriera in Europa: oggi la presentazione. GUARDA IL VIDEO

12:27

Il Chelsea punta Dybala: Paulo e la Roma reagiscono così

Sole, mare, relax e anche tanto divertimento. Paulo Dybala tra trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza a Ibiza insieme alla fidanzata Oriana e l’amico Di Maria. LEGGI TUTTO

12:26

Ufficiale: il Psg annuncia Milan Skriniar

Il Paris Saint-Germain ha annunciato sui propri canali ufficiali l'acquisto di Milan Skriniar. LEGGI TUTTO

12:05

Napoli, giornata decisiva per Kim al Bayern: oggi terminano visite mediche

Kim Min-Jae è sempre più vicino al Bayern Monaco. Il difensore del Napoli terminerà oggi le visite mediche col suo nuovo club. LEGGI TUTTO

11:50

Frattesi sceglie l'Inter: i retroscena del sì

Un’irresistibile voglia di Inter. E se ancora qualcuno non l’aveva capito, Frattesi ne ha data un’altra dimostrazione. LEGGI TUTTO

