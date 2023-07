Spareggio Scudetto e salvezza: cosa cambia in caso di arrivo a pari punti

"E' la soluzione migliore. Abbiamo accettato la proposta della Lega A che ci sembra di buonsenso". Queste parole del presidente della Figc Gabriele Gravina al termine del consiglio federale, che ha approvato la deroga con la definizione dello spareggio per l'eventuale assegnazione dello scudetto e per la retrocessione in Serie B. Se due squadre chiudessero il campionato in testa alla classifica, verrà disputato uno spareggio, in gara unica, in casa della società meglio classificata, secondo i criteri della classifica avulsa, o nella sede della finale di Coppa Italia nel caso in cui sussistano divieti delle autorità preposte all'ordine pubblico. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari non si procederà ai tempi supplementari e lo spareggio sarà deciso ai calci di rigore.