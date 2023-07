La Serie A TIM si giocherà anche sul satellite di tivùsat

La prossima stagione ormai ai nastri di partenza (si comincia il 19 agosto) sarà ancora trasmessa tutta da Dazn: dieci partite a settimana di cui sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky. Ma c'è una grande novità, da quest'anno il calcio di Dazn si potrà vedere anche sulla piattaforma satellitare gratuita di Tivusat, avendo attivato un abbonamento a Dazn .

Partnership Dazn-Tivusat

Dazn in questi anni ha continuato ad incrementare importanti investimenti, per rendere la visione del prodotto calcio sempre più flessibile. L’obiettivo è quello di offrire uno sport sempre più godibile e interattivo. Ma soprattutto, far sì che le partite siano accessibili a tutti i tifosi d’Italia, a prescindere dal luogo di residenza, dal segnale utilizzato (Internet, digitale terrestre o satellite) e dalla tecnologia (tv, smart tv, console, pc, tablet e smartphone). Proprio in questa direzione si inserisce la novità della prossima stagione. La Serie A, trasmessa live e on-demand da Dazn sarà ancora più accessibile in ogni parte d’Italia, anche in quelle zone, come le aree montane o le isole. La piattaforma di live streaming, infatti, ha appena siglato una nuova partnership di distribuzione con tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita. In particolare, dalla prossima stagione tutti gli utenti tivùsat che sono clienti Dazn potranno seguire le partite della Serie A TIM su due canali satellitari dedicati. La trasmissione dello sport di Dazn si consolida anche sul satellite a cui ora si aggiunge la piattaforma gratuita tivùsat, oltre a quella a pagamento di Sky. Questo nuovo accordo permetterà agli utenti di tivùsat di accedere alla Serie A TIM di Dazn, con un semplice click sul telecomando e seguire gli eventi sportivi in aree ancora più periferiche del territorio italiano.

"Raggiungere tutti i tifosi"

“La trasmissione in live streaming rimane al centro dello sviluppo del nostro business”, premette Stefano Azzi, ceo di Dazn Italia. “Grazie alla nuova partnership con tivùsat che siamo felici di annunciare – aggiunge - ampliamo le modalità di accesso al nostro servizio per rendere i contenuti premium che trasmettiamo sempre più raggiungibili. Il nostro prodotto ora è fruibile in live streaming, su digitale terrestre e in maniera ancora più capillare sul satellite. Mentre continuiamo a innovare la nostra app per offrire ai clienti esperienze digitali più coinvolgenti e interattive, il rafforzamento della nostra presenza sulla piattaforma satellitare ci permetterà di raggiungere i tifosi anche nelle zone meno servite dalla connessione Internet”.

"Semplicità, qualità e gratuità"

“Siamo particolarmente contenti di poter annunciare che da oggi, sulla piattaforma satellitare gratuita italiana tivùsat, sarà possibile ricevere anche i contenuti premium di Dazn, con l’offerta Zona Dazn della Serie A Tim, un canale dedicato accessibile da ogni angolo del Paese dalle montagne alle isole”, dichiara Alberto Sigismondi, presidente di tivù srl. “Semplicità, qualità e gratuità sono da sempre alla base della nostra offerta televisiva satellitare: affiancare a questo una importante opzione in abbonamento come il servizio Dazn non fa altro che confermare il valore del nostro impegno e la strategicità dei nostri servizi anche per editori di contenuti premium”.

Zona Dazn

Si tratta di due canali disponibili al 214 e 215 del telecomando tivùsat. Saranno visibili per i clienti della piattaforma satellitare gratuita che siano anche abbonati a Dazn e che abbiano attivato (direttamente su www.dazn.com/tivusat oppure dalla propria area “Il mio Account”) l’opzione Zona Dazn su tivùsat. Sul canale edito da DAZN gli appassionati potranno seguire una selezione di eventi, tra cui i 7 match di Serie A TIM in esclusiva DAZN ogni giornata, LaLiga EA Sports, contenuti originali DAZN e molto altro. Il tutto avendo all’attivo un abbonamento a Dazn.

Il bouquet di tivusat comprende 180 canali televisivi e radio, di cui oltre 70 in Hd e 7 in 4K. Arriva nelle case di tre milioni di famiglie, con un’audience stimata che supera i sei milioni di persone. Un'offerta televisiva fatta di intrattenimento, canali all news, film, serie tv e una selezione di canali dedicata ai bambini e ai ragazzi. Su tivùsat sono disponibili anche alcuni dei principali canali televisivi internazionali e una selezione di canali radiofonici . E ora arriverà anche il grande sport di Dazn. Accedere a tivùsat è semplice, basta una parabola orientata su Eutelsat Hotbird 13°, un dispositivo certificato tivùsat HD o 4K e una smartcard attivabile in pochi minuti.