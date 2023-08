Mbappé, il post per il ritiro di Buffon emoziona i fan: "I tuoi consigli..."

Il ritiro di Gianluigi Buffon ha fermato il tempo in tutto il mondo del calcio. Non solo vecchie glorie e veterani: anche per i giovani, l'ormai ex portiere 45enne ha rappresentato una vera e propria icona mondiale. Ex compagni, avversari e addetti ai lavori lo stanno omaggiando con numerosi saluti. Tra questi, ne è arrivato anche uno speciale dalla Francia: è di Kylian Mbappé, suo ex compagno ai tempi del Psg.