Probabili formazioni Genoa-Fiorentina: Italiano con Nzola dal 1'

La probabile formazione di Gilardino

GENOA (4-3-3): Martinez; Dragusin, Vogliacco, Vasquez; Hefti, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino.

La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Brekalo, Bonaventura, N.Gonzalez; Nzola. Allenatore: Italiano.

Retegui debutta in A, Italiano con Arthur titolare

C’è la voglia matta di prendersi già la ribalta perché Mateo Retegui ha fatto vedere subito nella prima in maglia rossoblu nella gara in Coppa Italia (doppietta nella sfida col Modena) che può essere una stagione stellare per lui e il suo Genoa. Il bomber della nazionale è il pezzo privilegiato di un mercato super per il Grifone con l’italo-argentino pagato quasi 15 milioni compreso i bonus. Un’accoglienza straordinaria da parte dei tifosi nei suoi confronti, almeno 5000 ad abbracciarlo. In casa Fiorentina, Italiano partirà con Arthur in mezzo al campo. In attacco parte Nzola, Beltran e Jovic dalla panchina.

