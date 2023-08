Probabili formazioni Inter-Monza: Inzaghi con De Vrij al posto di Acerbi

La probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mikhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: S. Inzaghi.

La probabile formazione di Palladino

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakoupoulos; Colpani, Caprari; Mota Carvalho. Allenatore: Palladino.

Inter, Lautaro-Thuram guideranno l'attacco

L'attacco dell'Inter sarà guidato da Lautaro Martinez e le novità in formazione saranno solo due: Sommer e Thuram. Inzaghi non recupera Acerbi, giocherà De Vrij dal 1'. Frattesi sogna una maglia da titolare, ma partirà inizialmente dalla panchina. Nel Monza, Palladino, senza lo squalificato Izzo, si affida agli ex nerazzurri Gagliardini e D’Ambrosio.

Inter-Monza, segui la diretta sul nostro sito

