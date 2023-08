Roma-Salernitana, dove vederla in tv

Roma-Salernitana: orari e canali

La gara tra Roma e Salernitana è in programma alle ore 18:30 allo stadio Olimpico di Milano e sarà visibile in esclusiva su Dazn.

Dove vedere Roma-Salernitana: in diretta TV

Roma-Salernitana sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Per gli abbonati Sky la gara sarà disponibile anche sul ZONA DAZN, al canale 214 di Sky.

Dove vedere Roma-Salernitana in streaming

La partita tra Roma e Salernitana sarà visibile in streaming accedendo sull'applicazione per smartphone Dazn.

Roma-Salernitana in diretta: la cronaca

Le due squadre, come la scorsa stagione ma a campi invertiti, si incontrano per la seconda annata consecutiva alla prima giornata. Andata all'Arechi vinta dai giallorossi grazie al gol di Cristante (1-0), 2-2 invece il risultato nel ritorno dell'Olimpico con le reti dei romanisti El Shaarawy e Matic a rispondere ai gol campani di Candreva e Dia. Qui le probabili formazioni

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.