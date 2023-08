Probabili formazioni Sassuolo-Atalanta: Gasperini con Zapata dal 1'

La probabile formazione di Dionisi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; M. Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi.

La probabile formazione di Gasperini

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic, Zapata; Lookman. Allenatore: Gasperini.

Atalanta, c'è Zapata dal 1'

Dopo il pesante infortunio del neo acquisto El Bilal Toure, Gasperini gioca la carta Zapata (in attacco con Lookman e Pasalic) nonostante il forte interesse della Roma per il colombiano. Debutto dal 1' per Kolasinac. Dionisi, con la grana Berardi non convocato, lancia dall'inizio il neo acquisto Vina. In attacco, dietro a Pinamonti, Defrel, Bajrami e Laurienté.

