Frosinone-Atalanta, dove vederla in tv

Frsoninone-Atalanta: orari e canali

La gara tra Frosinone e Atalanta è in programma alle ore 18:30 allo stadio Stirpe di Frosinone e sarà visibile su Dazn e Sky Sport Calcio.

Dove vedere Frosinone-Atalanta: in diretta TV

Frosinone-Atalanta sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Per gli abbonati Sky la gara sarà disponibile su Sky Sport Calcio al canale (202).

Dove vedere Frosinone-Atalanta in streaming

La partita tra Frosinone e Atalanta sarà visibile in streaming accedendo sull'applicazione per smartphone Dazn, Sky Go e Now Tv.

Frosinone-Atalanta in diretta: la cronaca

Tra le squadre affrontate più di due volte dall’Atalanta in Serie A, il Frosinone è l’unica a non aver mai segnato contro i bergamaschi: in quattro sfide 11 gol della Dea e zero dei ciociari. In due sfide casalinghe contro l’Atalanta in Serie A, il Frosinone ha guadagnato un punto, grazie allo 0-0 del 23 gennaio 2016; i ciociari hanno poi perso 0-5 l’altra gara interna contro i bergamaschi il 20 gennaio 2019. Qui le probabili formazioni

