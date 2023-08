Il Frosinone stende l'Atalanta, 2-1. Monza, Colpani show: 2-0 all'Empoli

ROMA - La seconda giornata di Serie A è ripartita con i due anticipi delle 18:30. Colpo grosso per il Frosinone di Di Francesco , capace di superare 2-1 l' Atalanta . Primi tre punti della stagione anche per il Monza , spinto da un Colpani in stato di grazie: 2-0 all' Empoli .

Frosinone-Atalanta 2-1

Frosinone subito in vantaggio: al 5' Marchizza ruba palla a Lookman, serve Harroui che, entrato in area, la mette all'angolo battendo Musso, 1-0. Al 17' l'Atalanta va vicina al pari con Zappacosta che sbaglia clamorosamente mira da ottima posizione, ma al 24' arriva il raddoppio del Frosinone con Monterisi che spara al volo a rete sugli sviluppi di un angolo, 2-0. Lo stesso Monterisi sarà protagonista in difesa alla mezzora, con un salvataggio sulla linea sulla conclusione di Zappacosta. Nella ripresa Gasperini manda dentro De Ketelaere, ma al 10' è Zapata a riaprire la gara: il colombiano si "appoggia" su Monterisi e scarica in rete fulminando Cerofolini per il 2-1. Pochi secondi dopo è Zortea a ciccare la conclusione dal limite con lo specchio della porta sostanzialmente libero. Al 18' Garritano, servito da Cheddira, spreca calciando malamente dal limite il possibile tris, ma è poi Scalvini a divorarsi il gol del pari calciando debolmente tra le braccia di Cerofolini a porta spalancata. Al 38' è Scamacca, sugli sviluppi di un corner, a mandare fuori di testa, con gli assalti dell'Atalanta respinti da un Frosinone stoico.

Monza-Empoli 2-0

Monza in assoluto controllo del match nella prima frazione di gioco, ma i brianzoli riescono solo al 45' ad avere la meglio sulla difesa dell'Empoli: Colpani, dopo aver ricevuto palla sul centro destra, supera Gyasi e conclude di potenza con il mancino, battendo Perisan, 1-0. Nella ripresa prima Di Gregorio salva sul tiro ravvicinato di Marin, poi Colpani prosegue il suo pomeriggio magico insaccando di testa all'8' (Cacace in ritardo) sul cross di Ciurria per il gol del 2-0 che vale la sua prima doppietta in Serie A. L'Empoli prova a rialzare la testa con Ebuehi e Caputo, peccando di precisione, poi è bravo Di Gregorio a murare la conclusione potente - ma centrale - di Marin. Al 76' Caprari calcia in porta mandando fuori di poco, con l'Empoli che alza i giri del motore e ci prova in sequenza con Haas e Pezzella: in entrambi i casi Di Gregorio risponde presente. All'86' è il neo entrato Vignato a sfiorare il 3-0 in spaccata, poi al 90' è Piccoli a sprecare la clamorosa occasione per riaprire la gara a tu per tu con Di Gregorio: palla fuori. Nel finale il Monza chiude in dieci uomini: a cambi ultimati, dopo un fallo di Haas, si fa male l'ex D'Ambrosio che esce in barella dopo un colpo alla caviglia.

